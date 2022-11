Korting voor bedrijven die Willebroekbonnen kopen

“Onze Willebroekbon is een ideaal cadeau voor elke gelegenheid: bij een geboorte, huwelijk, jubileum, pensioen, als welverdiende bonus... en natuurlijk ook als eindejaarsgeschenk. Iedereen kan met een Willebroekbon gaan shoppen, eten of drinken bij verschillende handelszaken en ondernemers in Willebroek. We gaan de Willebroekbon nu extra promoten bij bedrijven en organisaties in de buurt, zodat ze niet alleen hun eigen medewerkers of partners in de watten leggen maar meteen ook onze lokale handelaars steunen en de Willebroekse economie een duwtje in de rug geven.”