Korian Home Care opent wondzorgcentrum: “Bieden alternatief voor thuisverpleging”

Thuiszorgorganisatie Korian Home Care opent in de Overwinningsstraat in Willebroek de deuren van een gloednieuw wondzorgcentrum. “Iedereen kan hier terecht voor het laten behandelen van verschillende soorten wonden en andere zorgverlening. We bieden zo een alternatief voor thuisverpleging”, zegt Jan Avonds.

“Ons nieuwe verpleegkundig kabinet met wondzorgcentrum is gespecialiseerd in het behandelen van verschillende soorten wonden: chirurgische wonden, brandwonden, diabetische voetwonden, doorligwonden, oncologische wonden en meer. Patiënten kunnen er bovendien ook terecht voor andere zorgen zoals bijvoorbeeld het toedienen van inspuitingen of oogdruppels, het aanbrengen van steunverbanden of diabeteszorg”, somt Avonds op.

Volledig scherm WILLEBROEK Het nieuw wondzorgcentrum van Korian Home Care © David Legreve

“Heel wat mensen maken voor deze zorgen gebruik van thuisverpleging, maar we merken meer en meer dat mensen liever zelf mee beslissen wanneer ze hun zorg krijgen. Bij thuisverpleging kan je bijvoorbeeld niet altijd zelf het uur kiezen, of moet je soms langer wachten omdat de verpleger onderweg vertraging opliep. In ons wondzorgcentrum wordt gewerkt op afspraak, je weet dus perfect wanneer het jou beurt is. Wie werkt of naar school gaat, kan dus perfect voor- of achteraf even binnenspringen.”

Comfort en hygiëne

“Bovendien zijn onze verpleegkabinetten zo ontworpen dat alle behandelingen er met maximaal comfort en de beste hygiëne mogelijk zijn. Ook dit is thuis niet altijd het geval. We starten met onze dienstverlening tijdens de kantooruren, afhankelijk van de vraag van patiënten kunnen we bijsturen waar nodig.

Wondzorgcentrum van Korian Home Care, Overwinningsstraat 118 in Willebroek. Meer informatie of een afspraak maken kan op het nummer 03/860.70.00.

