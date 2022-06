Klein-Willebroek tovert oude sloep om tot ‘BIB-boot’: “Dromen van project rond lezen en huiswerkbegeleiding”

Bornem Nieuwe parkbib klaar voor zomer in domein d’Ursel, met mi­ni-boeken­markt en voorlees­uur­tjes

De medewerkers van de Bornemse bibliotheek zijn druk in de weer in hun nieuwe ‘parkbib’. Zij bouwen een oude caravan om tot tijdelijk boekenwinkeltje, waar je ook een boek kan uitlenen of genieten van voorleesmomenten.

23 juni