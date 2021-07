Kampjongeren zaten met acht in wagen voor vijf: “Op elke schouder moet een goede engelbewaarder hebben gezeten”

Boom/Rumst Johan (58) en Luc (51) fietsen naar de Stelvio voor het goede doel: “Zoals we ons nu voelen, rijden we hem niet één maar vier keer omhoog”

6 juli Van de ‘blauwe bruggen’ aan de Rupel in Rumst naar de mythische Stelvio in Italië fietsen. Dat is de uitdaging waar Johan Janssens (58) uit Rumst en Luc Apers (51) uit Boom zich momenteel aan wagen. Verspreid over tien dagen leggen ze een afstand af van ruim 1.200 kilometer, uiteraard met een flink aantal hoogtemeters. Maar met elke trap die ze geven, halen ze geld op voor het goede doel. “En dat besef, dat geeft ons vleugels. Zelfs als we bergop rijden.”