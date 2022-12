Juwelen gestolen bij inbraak

Willebroek Terwijl het tot -7 °C wordt, gaan zij 24 uur kajakken voor goede doel: “Zolang iedereen boven water blijft, is er geen gevaar”

De Willebroekse Kajak Klub Hazewinkel en de Jogger Klein-Willebroek slaan zaterdag de handen in elkaar voor een evenement voor het goede doel. “Wij zamelen geld in voor Music For Life met een 24 uur durende kajakmarathon, de joggers organiseren een nachtelijke tocht doorheen het domein. Het wordt héél koud, maar zolang iedereen boven water, blijft is er geen gevaar”, zegt Steve Vercauteren van WKKH.

16 december