Jorsano opent trainingscentrum in Residentie Kanaalzicht: “Team van vijf personal trainers staat paraat”

“In 2007 startte ik met een eerste trainingslocatie in mijn ouderlijk huis in Willebroek, nadien verhuisden we naar de Captain Trippstraat, een tijdelijk locatie in afwachting van deze nieuwe in Willebroek. In 2016 opende we reeds een trainingscentrum in Bonheiden”, legt Joran uit. “Bij Jorsano staat een team van vijf personal trainers paraat. We bieden een persoonlijk begeleiding aan in het realiseren van het gezondheids- en/of bewegingsdoel van de klant. Trainingen kunnen op onze twee locaties maar evengoed buitenshuis op locaties van de sporters. Ook bedrijven kunnen op ons beroep doen voor de organisatie van een teambuilding. Daarnaast organiseren we ook outdoor bootcamps, onder andere in het Vrijbroekpark in Mechelen.”