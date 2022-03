Jongeren van Willebroeks Toneelgezelschap Thumor zijn klaar voor allereerste voorstelling

“Ik denk dat er al sinds de oprichting van WTT, veertig jaar geleden, sprake is van een aparte jeugdafdeling. Maar verder dan plannen en dromen is het nooit gekomen, tot in 2020 de gesprekken plots concreet werden. Even later legde corona alles lam, zodat WTT JUNIOR pas in september 2021 van start kon gaan.”