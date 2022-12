Jonge webshop Elliebillie verliest duizenden euro’s door samenwerking met bol.com: “Zijn onze pakjes én ons geld kwijt”

Livios Verse paprika's, rucola en tomaten, ook in de winter: zo leg je een binnenmoes­tuin aan

In de winter valt er niet veel te beleven in de tuin. De moestuin ligt er verlaten bij, het gras hoeft niet meer gemaaid te worden en het tuingereedschap is opgeborgen. En toch staan er nog enkele tuinklusjes op het programma voor wie groene vingers heeft die niet snel verkleumen. Bouwsite Livios biedt een overzicht.

