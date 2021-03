Jonge pedojagers riskeren 2 jaar cel: “Na het bekijken van filmpjes op YouTube wilden ze het ook eens proberen. Voor de kick”

TisseltVijf jongeren uit Klein-Brabant en Willebroek moesten zich woensdag verantwoorden voor pedobashing. Nadat ze zich op sociale media hadden voorgedaan als een minderjarig meisje en hadden afgesproken met een jongeman (19) uit Edegem, vielen ze hem eens in de val gelokt onmiddellijk aan. De tiener werd geslagen en bestolen. Pas na een half uur lieten ze hem gaan. “Als ik de beelden uit Beveren zag, dacht ik meteen aan deze zaak. Want dit had even erg kunnen aflopen”, zei de advocaat van de tiener op zitting.

De tiener uit Edegem woonde de zitting vandaag bij. Hij wou er volgens zijn advocaat Bart Verbelen kost wat kost bij zijn. “Dat getuigt van veel moed want wat deze jongeren hem hebben aangedaan, is gruwelijk en bijzonder ernstig”, klonk het bij de advocaat. Midden 2020 leerde de jongeman een meisje (14) kennen op sociale media. Althans dat dacht hij. Want aan de andere kant van het scherm zaten jongeren die volgens het parket getriggerd waren door YouTube-filmpjes uit Nederland waarin zogeheten ‘pedohunters’ hun acties filmden.

“Na het bekijken van die filmpjes wilden ze het naar eigen zeggen ook eens proberen en beraamden ze het plan om een pedofiel te lokken en om hem een lesje te leren", zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. In november 2020 kwam het tot een afspraakje. De tiener zou het meisje ontmoeten in de buurt van basisschool Klim-Op in Tisselt bij Willebroek. Alleen werd hij niet opgewacht door het meisje, maar wel door een groepje jongeren. Ze waren gemaskerd of droegen bivakmutsen en trokken de tiener mee naar een steegje.

Gefilmd

“Daar moest hij zijn gsm, bankkaart en pincode afgeven onder de bedreiging van een zilveren vuurwapen”, ging aanklaagster Claessens verder. “Terwijl één groepje hem in bedwang hield, ging een ander groepje geld afhalen in een bankkantoor in de buurt.” Pas na een half uur lieten ze de jongeman los en sloegen de daders op de vlucht. Ondanks hij van zijn aanvallers geen politie mocht verwittigen, diende de negentienjarige toch klacht in. Niet veel later kon de politie enkele verdachten identificeren op basis van telefonie-onderzoek.

Quote Hij liep een trauma op dat hem zal blijven achtervol­gen. Niet enkel in het dagelijkse leven, maar bij het opbouwen van een liefdesre­la­tie Advocaat van het slachtoffer, Bart Verbelen

Terwijl sommigen niet het achterste van hun tong lieten zien, gingen anderen wel over tot bekentenissen. Er werden in totaal zeven jongeren opgepakt. Naast de vijf die vandaag voor de rechter verschenen, ging het nog om twee minderjarigen. Tijdens het uitlezen van de gsm's kwamen er ook enkele filmpjes naar boven. “Daarin was te zien hoe het slachtoffer werd geslagen, gestampt en bedreigd”, aldus Claessens. “Eén van de verdachten zwaaide op de filmpjes ook met het gestolen geld terwijl er werd geroepen dat pedo's geript moesten worden.”

“Geen pedofiel”

De openbaar aanklaagster tilde bijzonder zwaar aan de feiten en vroeg aan de rechtbank een ernstig signaal. Zij vorderde een celstraf van 2 jaar effectief. De advocaten van de jongeren kwamen vandaag nog niet tot pleiten. Op vraag van de burgerlijke partij werd er door de rechtbank een deskundige aangesteld om na te gaan of er blijvende schade is bij de tiener. “Hij liep een trauma op dat hem zal blijven achtervolgen. Niet enkel in het dagelijkse leven, maar bij het opbouwen van een liefdesrelatie”, verduidelijkte meester Verbelen.

“Hij is in de val gelokt door mensen met twee hersencellen die het heft in eigen handen willen nemen en denken dat als ze iets zien, ze het maar eens zelf moeten proberen. Dit is pure waanzin." De advocaat hoopt verder dat de verdediging geen proces van zijn cliënt zal maken. “Want hij is hier het slachtoffer”, besloot de advocaat. “Hij is als de dood voor het feit dat hij pedofiel zou worden genoemd. Want dat is hij niet. Waarom sprak hij af met het meisje? Omdat hij alleen was, zich eenzaam voelde en zich verveelde. En daar is niets strafbaars aan.”

Na het verslag van de deskundige zal de zaak worden verdergezet en komen de advocaten van de vijf jongeren aan het woord.