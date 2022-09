Jan Van de Ven (65) treedt op in ‘zijn’ Willebroek: “Zenuwachtig maar blij om weer te spelen waar het ooit begon”

WILLEBROEK "Voor ons wint Jan"

Jan Van de Ven (59) werd nét niet The Voice van Vlaanderen 2016. In een spannende finale moest hij de duimen leggen tegen Lola (19). Maar in de Kanaalgemeente, waar de finale door honderden mensen werd gevolgd op een groot scherm, is de 'Bruce Springsteen van Willebroek' dé grote winnaar.

29 januari