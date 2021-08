“Ja, ik heb vier tot zes lijntjes coke gesnoven”: trucker (37) begaat karrenvracht aan overtredingen en test ook nog eens positief op drugs

Boom/Rumst Vier bijzondere veldwach­ters houden voortaan oogje in het zeil in Kleiputten

2 augustus Maandag zijn de vier bijzondere veldwachters begonnen aan hun taak in de Kleiputten van Boom en Rumst. De vrijwilligers hebben beperkte politionele bevoegdheden en moeten een oogje in het zeil houden in het gebied, dat de voorbije maanden geregeld werd geteisterd door sluikstort en vandalisme.