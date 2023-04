Inspiratieavond in kerk van Tisselt: “Wie denkt mee na over nieuwe bestemming?”

Willebroek Tegelfa­briek deels ingestort: “Onstabiele delen worden zo snel mogelijk gesloopt”

Een deel van de oude tegelfabriek in de Baeckelmansstraat in Tisselt (Willebroek) is ingestort en moet worden gesloopt. “Het stormweer en de stevige windvlagen van afgelopen week eisten hun tol. De situatie is te gevaarlijk geworden voor omwonenden en passanten. Gelukkig is er geen schade aan de delen met erfgoedwaarde”, zegt Gunther Hilkens van IGEMO.