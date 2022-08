Inbrekers viseren twee woning op honderd meter afstand van elkaar

Willebroek/Antwerpen Kunstwer­ken van Wille­broeks dementie­ate­lier worden geveild in Antwerpen: “Opbrengst gaat naar verderzet­ting en groei van atelier”

In het Antwerps Atelier-Café Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue vindt op 8 september een kunstveiling plaats, in samenwerking met gemeente Willebroek, kunstenares Nena Shaw en acteur Axel Daeseleire. Naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag in september veilen zij enkele kunstwerken gemaakt door deelnemers van het Willebroeks dementieatelier.

