“Ik heb nog geprobeerd om zelf te blussen, maar het vuur verspreidde zich razendsnel”: zoon van zaakvoerder vreest dat bedrijf compleet uitbrandde

WillebroekBij vleesfabrikant Teker BVBA in Willebroek is er dinsdag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de kookzaal en verspreidde zich razendsnel. In een mum van tijd stond alles in lichterlaaie. De zaakvoerders vrezen dat het ganse complex is uitgebrand.