“Ik had al enkele dagen een slecht voorgevoel”: Zware brand vernielt woning in het centrum van Willebroek

De bewoner van een woning in de Nonnenvijverstraat in het centrum van Willebroek waar donderdagochtend brand uitbrak, is bedroefd. Zijn woning, waar hij al twintig jaar woont, is compleet verwoest. Op het moment van de brand was hij niet thuis.

De brand werd opgemerkt door buurtbewoners van de getroffen woning. Zij alarmeerden ook meteen de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse, maar op dat moment ging het om een uitslaande brand. De brandweermannen kregen het vuur snel onder controle. Alleen was het hen niet meer mogelijk om de woning te redden. Die is compleet vernield. De bewoner was niet thuis. “Ik was bij mijn vriendin”, reageert hij. “Maar vanmorgen kreeg ik telefoon van de buurbrouw. Zij vertelde me dat er brand was uitgebroken in mijn woning en dus ben ik meteen naar hier gereden.”

Oorzaak onbekend

De buurvrouw kon ook de deur openen voor de hulpdiensten. Op die manier moest de brandweer de deur van de woning niet open breken. Na de bluswerken werd het pand verzegeld door de politie. Dit in afwachting van de komst van het labo van de politie én een branddeskundige. Voorlopig is de oorzaak nog niet bekend. Ook de bewoner zelf heeft geen vermoedens van hoe de brand is kunnen ontstaan. Mogelijks gaat het wel om een accidentele brand. “Hoe erg de schade is binnen, weet ik nog niet aangezien ik de woning nog niet mocht betreden”, gaat de bewoner verder.

Rookmelder

De brandweer verklaarde de woning na de bluswerken onbewoonbaar. Ook de schepen van de gemeente Willebroek kwam inmiddels al poolshoogte nemen. “Maar voorlopig kan ik gelukkig terecht bij mijn vriendin of bij mijn dochter”, besluit de man. “Toch blijft het heel erg allemaal. Ik woon hier al ruim twintig jaar. Even geleden heb ik zelfs nog een rookmelder geïnstalleerd. Ik had al enkele dagen het voorgevoel had dat er iets ging gebeuren.” Tijdens de bluswerken van de brandweer werd de Nonnenvijverstraat volledig afgesloten voor alle verkeer.

WILLEBROEK - De woning in de Nonnenvijverstraat in Willebroek liep aanzienlijke schade op. De woning werd onbewoonbaar verklaard.

