Huis van de Vrije Tijd zwaait deuren open voor grote publiek: “Dit wordt dé plek om te sporten, spelen en fuiven”

WillebroekNa 5 jaar plannen en twee jaar bouwen, is het Huis van de Vrije Tijd op site De Schalk in Willebroek helemaal klaar. “Iedereen kan hier voortaan terecht om te sporten, spelen, fuiven, vergaderen en meer. We geven de aftrap met al onze inwoners en verenigingen met een feestelijk openingsweekend op 6 en 7 mei”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“Omdat verschillende van onze vrijetijdsgebouwen fel verouderd waren, besloten we in 2015 samen met onze verenigingen één groot en nieuw project te realiseren. Drie jaar lang werd er overlegd en gepuzzeld, tot we hét ideale ontwerp voor onze Huis van de Vrije tijd hadden uitgetekend. Het complex werd gebouwd op de terreinen van het voormalige voetbalstadion De Schalk. De werken gingen begin 2020 van start, de aanhoudende regen zorgde toen voor vertraging bij de funderingswerken. Enkele maanden later stak een nog véél groter probleem de kop op”, zegt Bevers.

Beperkte vertraging

“Ondanks de coronacrisis en bijhorende maatregelen, is de aannemer steeds blijven doorwerken. Men kon er niet altijd voluit voor gaan, maar de vertraging bleef al bij al nog beperkt tot enkele maanden. Het resultaat van dat harde werk is zonder meer prachtig. Voor de sporters kreeg het nieuwe complex een turn- en sportzaal met tribune, een danszaal met aangepaste vloer, een dojo waar de vechtsporters hun matten kunnen laten liggen… Er zijn moderne kleedkamers aanwezig, voldoende lockers, bergruimte en meer. Er zijn ook verschillende vergaderzalen, waar alle verenigingen gebruik van kunnen maken.”

Volledig scherm Rondleiding op de nieuwe site De Schalk - Het Huis van de Vrije Tijd in Willebroek. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het grote openingsweekend. © David Legreve

“De Schalk is echter veel meer: we richtten ook een polyvalente zaal in, met eigen toog en keuken en een ruim terras. Hier kunnen alle mogelijke activiteiten, fuiven en andere evenementen georganiseerd worden. Eén ruimte verderop vind je het nieuwe jeugdhuis. De Willebroekse jongeren krijgen hier, na wel drie decennia van verhuizen en onzekerheid, eindelijk weer hun vaste stek. De werking zelf wordt nog opnieuw uitgebouwd, maar het lokaal -met toog, muziekinstallatie en meer- is helemaal klaar. Het jeugdhuis heeft een eigen aparte ingang, en zit ook vlakbij onze sportterreinen buiten.”

54 nieuwe bomen

“Het groen rondom moet nog wat groeien, maar De Schalk kreeg 54 nieuwe bomen en een heleboel heuvels die als buffers naar de buurt toe zullen dienen. In dat groen vind je een basketbalterrein, een grote speeltuin… Deze zijn steeds toegankelijk voor iédereen. Het groene park kan meteen ook gebruikt worden door de kleintjes van onze nieuwe kinderkribbe en buitenschoolse kinderopvang. Ook voor hen werd op De Schalk een grote nieuwbouw gezet. Voor de nieuwe brasserie op De Schalk zoeken we nog een uitbater.”

“We profiteerden van de gelegenheid om in dit nieuwe complex alle mogelijke moderne snufjes te integreren. Wie bijvoorbeeld een bepaalde zaal boekt, krijgt een QR-code doorgestuurd. Hiermee open je de nodige deuren, meteen gaan ook de bijhorende lichten aan, de juiste zaal wordt op het juiste moment verwarmd, … Samen met zonnepanelen op het dak, LED-verlichting, goede isolatie en meer gebruiken we het gebouw zo zuinig en optimaal mogelijk en gaan we verspilling tegen.”

Openingsweekend

“Het project is nog niet helemaal afgewerkt: we gaan nog een nieuwe sporthal met aparte fitness bouwen, en daarna de oude sporthal op het terrein slopen. Maar eerst willen we zo veel mogelijk Willebroekenaars uitnodigen om dit gebouw te komen ontdekken. Dat kan tijdens ons openingsweekend op 6 en 7 mei. We starten vrijdagavond met een fuif vanaf 20 uur, op zaterdag vanaf 12 uur openen we de deuren voor workshops, sportinitiaties, kinderanimatie, een ontdekkingstocht doorheen het gebouw… Om 17 uur starten de eerste optredens van onze Lokale Helden.”

Huis van de Vrije Tijd, op site De Schalk aan de Stadionlaan in Willebroek.

