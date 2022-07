Hond alarmeert buren bij woninginbraak

Boom/Rumst/Schelle Crystal Events geeft Rupelse dj’s een podium op Tomorrow­land: “Enkel het beste is goed genoeg”

Kleine tip voor de Tomorrowlandganger: loop zondag zeker eens langs de Crystal Stage in de Rave Cave. Je zal er geen Dimitri Vegas of Like Mike vinden, maar wel een tiental enthousiaste top-dj’s uit de Rupelstreek die er de ganse dag hun eigen ding kunnen doen en hun droom werkelijkheid zien worden. Ze werden er uitgenodigd door de Schelse vzw Crystal Events, al acht jaar gepakt en gemazeld in de plaatselijke uitgaanswereld. “Geloof ons, nergens zal het feestje vroeger losbarsten dan hier.”

