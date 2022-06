Hivro loodst gezinnen weer door de regio tijdens 20ste Gezinsfietstocht

Mechelen Otomat opent restaurant op Vismarkt: “Pizza met Duvel met Belgische klassie­kers als ‘asperges à la flamande’”

Otomat opent morgen donderdag een restaurant in het vroegere De Cirque op de Mechelse Vismarkt. Het pizzaconcept serveert er dagelijks Belgische klassiekers in pizzavorm, zoals asperges à la flamande of vol-au-vent. En niet alleen de topping, ook het deeg is typisch ‘van bij ons’ want gemaakt met biergist van Duvel.

17:31