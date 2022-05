“Het was bijzonder confronterend. Dit heeft hij nooit gewild”: Gerecht houdt reconstructie na overlijden van 57-jarige vrouw

Mechelen Zes aankopen maken Natuurpark Rivieren­land 21,4 hectare groter

Stad Mechelen geeft 360.600 euro subsidies aan Natuurpunt voor de aankoop van zes gronden in natuurgebied met een totale oppervlakte van 21,4 ha. Vier daarvan liggen in de Dijlevallei en twee in Den Battelaer.

14:22