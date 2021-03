Het mysterie van Tisselt: wie heeft ‘ons moeke’ vermoord? En waarom liet de dader haar portefeuille liggen, maar nam hij wel een lamp en een tv-decoder mee?

Op het eerste gezicht leek het een stom ongeval. “Een ongelukkige val”, dacht de politie afgelopen zomer, toen Maria Van den Broeck (77) hevig bloedend werd aangetroffen in haar woonkamer in Tisselt (Willebroek). Vandaag weten ze beter. De gepensioneerde bankdirectrice werd thuis aangerand en geslagen, en stierf een maand later in het ziekenhuis. In het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’ doen haar kinderen en kleinkinderen vanavond een ultieme oproep naar getuigen. Wie heeft ‘ons moeke’ vermoord? En waarom liet de dader haar portefeuille liggen, maar nam hij wel een lamp en een tv-decoder mee?