“Het gebouw is er niet meer, maar we hebben een leger van steun achter ons staan”: Zoon van zaakvoerder kijkt dag na verwoestende brand al opnieuw vooruit

Boom Boomse dansers schitteren 54 keer (!) op hoofdpodi­um van Tomorrow­land: “Groter dan dit wordt het niet”

Quizvraag: wie mag deze editie van Tomorrowland het vaakst optreden op de Mainstage? Het zijn niét Dimitri Vegas en Like Mike, evenmin Martin Garrix of Paul Kalkbrenner. Het zijn de ongeveer 100 dansers die zes keer per dag een choreografie opvoeren op het hoofdpodium als aankondiging van de dj’s. Onder hen: vier dansers van de Boomse dansstudio Flash voor wie elk optreden een absoluut hoogtepunt is. “Hoe dat voelt? In één woord: machtig.”

25 juli