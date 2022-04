“Hallucinante cijfers”: 388 autobestuurders negeren snelheidsbeperking op sluiproutes aan wegenwerken

Sluiproutes

“Alleen volgen een groot aantal automobilisten die voorziene omleiding niet en gaan ze op zoek naar een sluiproute in de omgeving”, stelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande vast. “De verkeersveiligheid op die plaatsen komt hierdoor in het gedrang en heel wat chauffeurs houden er zich ook niet aan de snelheidsbeperkingen.” De politie organiseerde daarom afgelopen dinsdag en woensdag verschillende snelheidscontroles.

Deze gebeurden telkens in de voormiddag en in de namiddag. In de Beekstraat reed meer dan 20 procent te snel en in de Beenhouwerstraat net geen 10 procent. In de Hoogstraat tot slot werden er 112 chauffeurs van de 4.331 passanten geflitst. “De hoogste snelheid werd er gemeten op dinsdagnamiddag”, zegt Van de Sande nog. “Een chauffeur werd er geflitst aan 80 kilometer per uur.”