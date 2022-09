Half uur aanschuiven op A12 richting Brussel door defect voertuig ter hoogte van Rupel-Kanaalzone

Mechelen Mechelen zet huwelijks­ju­bi­la­ris­sen in de bloemetjes

Het Mechelse stadsbestuur zette zaterdag de jubilarissen in de bloemetjes die een bijzondere huwelijksverjaardag vieren in augustus of september. Zij werden door schepen Vicky Vanmarcke feestelijk ontvangen in de Keldermanszaal van het stadhuis.

3 september