Grote opkomst voor eerste ‘magische lichtwandeling’

Regio Mechelen Van een romanti­sche natuurwan­de­ling tot een kleuterin­stuif: dit zijn onze tips voor het weekend

Nog geen plannen voor het weekend? Wat gedacht van een romantische wandeling in de natuur of een zoektocht naar een valentijnscadeautje? Of snuif je liever wat cultuur of muziek op? En ook voor kleuters heeft het weekend heel wat te bieden. Dit zijn onze weekendtips voor de regio Rivierenland.

9:41