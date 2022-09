Gezocht: nieuwe naam en helpende handen voor jeugdhuis

Nieuwe naam

“We willen dit nieuwe hoofdstuk voor de Willebroekse jeugd zo goed mogelijk inzetten, en dat doen we met de zoektocht naar een toffe, nieuwe naam. We organiseren meteen een wedstrijd, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Iedereen die een suggestie heeft, kan zijn of haar naam tot 4 oktober insturen via www.willebroek.be/naam of via de Instagrampagina van het jeugdhuis”, zegt schepen van Jeugd Mina Koukas (Groen).