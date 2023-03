Gezocht: nieuwe invulling voor kerken Blaasveld en Tisselt

De gemeente Willebroek en IGEMO gaan samen op zoek naar een nieuwe invulling voor de Sint-Amanduskerk in Blaasveld en de Sint-Jan-de-Doperkerk in Tisselt.

Heel wat kerken worden minder of zelfs niet meer gebruikt, daarom gaan kerkfabrieken en gemeentebesturen op zoek naar een nieuwe invulling voor deze gebouwen. Willebroek gaat voor de zoektocht naar een neven- of herbestemming van de kerken in beide deelgemeenten samenwerken met intercommunale Igemo.

Neven- of herbestemming

“Het is ons niet helemaal duidelijk of men op zoek gaat naar een neven- of herbestemming voor deze gebouwen”, zegt Gert Boey (CD&V). “Er is weldegelijk een groot verschil, want bij een nevenbestemming krijgt de kerk een extra bestemming, maar behoudt ze ook haar liturgische waarde. Bij een herbestemming wordt de parochiekerk ontwijd en krijgt ze een volledig nieuwe invulling. Wij zijn voorstander van het zoeken naar een nevenbestemming.”

Volledig scherm De kerk van Tisselt © David Legreve

“Wij delen die mening, maar kunnen nu nog niets garanderen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat het beste is voor elke kerk”, reageert burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “We gaan in eerste instantie op zoek naar een nevenbestemming, maar als deze niet gevonden wordt is ook de herbestemming een optie.”

Geen eerder onderzoek

Voor de Sint-Amanduskerk in Blaasveld werd eerder al gezocht naar een nevenbestemming, maar de belangrijkste partner in dat project haakte uiteindelijk af. De oefening wordt daarom nog eens herhaald. Voor de Sint-Jan-de-Doperkerk in Tisselt werd nog geen eerder onderzoek gevoerd naar een neven- of herbestemming.

Tegelfabriek

Voor dit gebouw geeft de kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek de voorkeur aan een herbestemming. Igemo nam in Tisselt immers ook net de site van de oude tegelfabriek over. Tijdens de ‘inspiratieavond’ die hierover in het dorp werd georganiseerd, kwamen inwoners met enorm veel suggesties en ideeën op de proppen. Deze zijn niet allemaal mogelijk op de site van de tegelfabriek, maar kunnen eventueel wel gerealiseerd worden in de kerk.

