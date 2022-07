Gezocht: Lokale verenigingen voor vrijetijdsmarkt Bel-Air Woods

Willebroek Gratis Bel-Air Woods als eerste festival na coronacri­sis: “Eindelijk weer samen en veilig feesten”

Het gratis festival Bel-Air Woods vindt van donderdag 9 tot en met zondag 12 september opnieuw plaats. Locatie van dienst is het park Bel-Air in Blaasveld, bij Willebroek. “Dankzij het Covid Safe Ticket kunnen we eindelijk weer samen feesten. Met Bel-Air Woods geven we meteen de aftrap van ons nieuwe cultuurseizoen”, zegt schepen van Cultuur en Evenementen Maaike Bradt (CD&V)

6 september