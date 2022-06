Gezocht: Herinneringen aan en straffe verhalen over Willebroekse scholen

“Onze schooltijd is een periode die iedereen een leven lang bijblijft. Gemeente Willebroek, de Erfgoedcel Rivier&Land van IGEMO en heemkundige Kring Vaertlinck willen die herinneringen graag verzamelen en de aandacht geven die ze verdienen. We gaan daarom op zoek naar zo veel mogelijk verhalen en beelden van en over de Willebroekse schoolgeschiedenis.”

Bijnamen

“We zoeken straffe verhalen uit de klas, de bijnamen van zo veel mogelijk juffen en meesters, de spelletjes die warden gespeeld op de speelplaats, oude klasfoto’s of beelden van uitstapjes en meer. Alles wat gelinkt is aan scholen in Willebroek en de Willebroekse deelgemeenten, is welkom.”

Inzameldag

“We verzamelen alle beelden en verhalen op zaterdag 9 juli tijdens onze inzameldag. Medewerkers van Erfgoedcel Rivier&Land en Vaertlinck noteren er de verhalen en anekdotes, en scannen of fotograferen zorgvuldig alle documenten.”

Rondreizende expo

“Iedereen krijgt dit materiaal ook weer mee naar huis. Op deze manier kunnen we alle schoolherinneringen digitaal bewaren voor de toekomst. Ook willen we met het materiaal een heuse tentoonstelling uitwerken, die zal rondreizen in 2023.”

Inzameldag van gemeente Willebroek en IGEMO, op zaterdag 9 juli tussen 10 en 16 uur in het Centrum Jan Van Winghe, Captain Trippstraat 33 in Willebroek. Wie veel materiaal heeft en liever een afspraak maakt, of een andere vraag heeft, kan contact opnemen via erfgoed@igemo.be.

