Gezin van vijf is huis kwijt na uitslaande brand

Mechelen/Koningshooikt Organisato­ren annuleren Kerstjum­ping met pijn in hart: “Wilden fantas­tisch eindejaars­ge­schenk aanbieden”

1 november Jumping Mechelen gaat eind dit jaar niet door. De organisatoren gooien definitief de handdoek in de ring nadat ze eerder nog werkten aan een lightversie in hippisch centrum Azelhof in Koningshooikt. “We wilden niet alleen de enkelingen ter plaatse, maar ook al onze fans in hun zetel naast de kerstboom fantastische sport aanbieden als eindejaarsgeschenk. De nieuwe coronamaatregelen maken dat we geen andere keus hebben dan annuleren”, meldt het organiserend comité. De volgende editie vindt plaats van 26 tot en met 30 december 2021 in de vertrouwde locatie: de Nekkerhal. De Kerstjumping zal er het 40-jarig bestaan vieren.