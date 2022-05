Gevechten op fuif in Willebroek: huiszoekingen op verschillende locaties, politie arresteert 5 personen

WillebroekDe lokale politie van Mechelen-Willebroek voerde woensdag een reeks huiszoekingen uit, na vechtpartijen op een fuif in het centrum van de Kanaalgemeente. “5 personen werden gearresteerd, drie van hen blijven aangehouden”, zegt persmagistraat Lieselotte Claessens. Eerder deze week werd in het steegje naast de fuifzaal nog een samenscholingsverbod ingevoerd.

“De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde de voorbije dagen een onderzoek naar gebeurtenissen in de nacht van 7 op 8 mei. Tijdens een fuif van een lokale jeugdvereniging werd toen gevochten, een viertal slachtoffers raakten hierbij gewond”, zegt Claessens. “Tijdens het onderzoek kon een groep van vijf personen worden geïdentificeerd, zij werden tijdens een reeks huiszoekingen op woensdag gearresteerd en verhoord.”

Volledig scherm De Schoolweg in Willebroek © David Legreve

“De feiten die hen ten laste worden gelegd zijn slagen en verwondingen en diefstal met geweld. Bij één van de aanwezigen werd immers ook een gsm-toestel afgenomen. De onderzoeksrechter heeft na verhoor besloten dat drie van de vijf personen aangehouden blijven: twee werden naar de gevangenis gebracht en één persoon werd onder elektronisch toezicht geplaatst. De twee anderen mochten weer beschikken. Het onderzoek loopt nu verder.”

Duidelijk signaal

Burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) is maar wat blij met dit nieuws. “Er wordt met verschillende teams hard gewerkt en er is een groot onderzoek aan de gang. Dit is nog lang niet het einde van het verhaal, we staan nog maar aan het begin. Laat dit een duidelijk signaal zijn.”

De voorbije weken liep het weer meermaals fout in Willebroek, met drie vechtpartijen tijdens bovengenoemde fuif als triest hoogtepunt. De lokale politie en het gemeentebestuur namen daarop verschillende maatregelen. Eéntje is de invoering van een samenscholingsverbod in en rondom het steegje tussen de Schoolweg en de A. Van Landeghemstraat.

Maandelijks overleg

Sindsdien is het weer rustig in Willebroek-centrum, en werden er geen incidenten meer gemeld. Het samenscholingsverbod geldt al zeker tot eind juni, en kan daarna door de gemeenteraad worden verlengd. Diezelfde raad besloot deze week ook om een maandelijks overleg over de veiligheidsproblematiek te organiseren, samen met experten ter zake. “Zo kunnen we de situatie van nabij opvolgen en samen een globaal plan uitwerken om de veiligheid in onze gemeente op lange termijn te verbeteren.”

