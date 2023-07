Vroeger leefde hij op straat, nu bouwt Kris (51) gratis springkas­te­len: “En toch krijg ik er veel voor terug. Vanbinnen dan”

Kris Van den Stock (51) is in zijn leven meer dan eens in een ravijn getuimeld. Maar de uit Aalst afkomstige Bomenaar klauterde er iedere keer weer uit en staat vandaag nog altijd overeind. Meer nog, met zijn Boomse Pop-Up Party’s wil hij minstens één keer per maand de plaatselijke jeugd een paar uur onvervalste speelpret bezorgen. Gratis en voor niks. “Hier moet je je geen zorgen maken over de rekeningen.”