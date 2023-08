IN BEELD: Iedereen wil op de foto aan de finishlijn

De 100 kilometer uitlopen of uitwandelen. Het doet wat bij een mens. Is het de vermoeidheid, de pijnlijke benen of zijn het de aanmoedigingen net voor aankomst? Maar net voor de finish lopen de emoties steeds hoog op. Een traan, een knuffel van de familie of met de gebalde vuisten en beide armen in de lucht. Iedere deelnemer viert zijn aankomst op zijn manier. Eén iemand waagde zich kort voor de finishlijn nog aan een koprol over de kasseien. Al is er wel een rode draad: de selfie! Kort voor ze de eindstreep passeren, wordt er even geposeerd voor een foto. En terecht, want die wandeltocht van 100 kilometer uitlopen, het blijft een prestatie.