Gemeente Willebroek zet verwarming lager en organiseert Winterkanaalfeesten: “Dan kan thuis het licht uit”

WillebroekDe gemeente Willebroek verlaagt de temperatuur in publieke gebouwen, om energie te besparen. “We schakelen ook de openbare verlichting ’s nachts uit en gaan zo veel mogelijk voor LED. Wel organiseren we een lichtspektakel, tijdens de Winterkanaalfeesten”, zegt schepen van klimaat en energie Thierry Serrien (Groen)

Alle stads- en gemeentebesturen proberen energie te besparen om grote prijsstijgingen op de energiefactuur te vermijden. Ook Willebroek zocht naar manieren om de kosten te drukken, en neemt een reeks maatregelen. “We gaan de verwarming in onze publieke gebouwen deze winter flink lager zetten: we komen van 22 graden en kiezen nu overal voor 19 graden”, zegt Serrien. “We gaan ook besparen op onze straatverlichting en de verlichting van openbare gebouwen en monumenten. Deze zal gedoofd worden tussen 23 uur en en 5 uur.”

LED-verlichting

“Op kerstsfeer willen we niet besparen, dit is immers een lopend contract waarin eerder al werd gevraagd om zo energiebesparend mogelijk tewerk te gaan. Er zal dus ook dit jaar enkel LED-verlichting geplaatst worden. Een ijspiste schrappen, zoals elders al werd aangekondigd, is bij ons niet van toepassing omdat we dit nog niet eerder organiseerden.”

Volledig scherm © David Legreve

“Wij plannen wel een lichtspektakel in het kader van de ‘Winterkanaalfeesten’. Een eerdere editie moest door de coronacrisis immers worden geschrapt, onze inwoners hebben dus nog een feestje tegoed. Deze winter is het eindelijk zover, maar ook hier letten we natuurlijk op ons energieverbruik. We gaan een oproep lanceren naar de Willebroekenaars: ‘Doe thuis het licht en de verwarming uit en kom af, want 25 gezinnen leveren zo al de energie voor onze Winterkanaalfeesten.’”

Financiële hulp

“We gaan ook onze erkende verenigingen extra aanmoedigen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Zij hebben recht op infrastructuursubsidies, die hier probleemloos voor gebruikt kunnen worden, en dat gaan we nog eens benadrukken. Ook doen we opnieuw wijkgerichte energiescans, en onderzoeken we of we kunnen aansluiten bij een regionaal initiatief rond isolatiemaatregelen voor Willebroekse woningen. We beseffen immers dat onze inwoners het ook moeilijk zullen krijgen. We krijgen bij het OCMW nu nog geen extra vragen om financiële hulp, maar verwachten spijtig genoeg wel een stijging.”

