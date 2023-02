Gemeente lanceert participatiebeleid ‘Willebroek Wil Wat’ in Park Den Blijk

Boom Zeven drones in beslag genomen op Tomorrow­land vorig jaar, eigenaars krijgen boetes van 8.000 euro: “Admini­stra­tie van boetes nu pas afgerond”

Tijdens de drie feestweekends van Tomorrowland in juli 2022 heeft PZ Rupel in totaal zeven drones in beslag genomen. De eigenaars kregen telkens ook een boete van 8.000 euro opgelegd. Boven het festivalterrein was in de periode van het festival een ‘no-flyzone’ ingesteld, ook voor de bemande luchtvaart. Het bericht van de sanctioneringen komt er nu aangezien de behandeling van de pv’s pas sinds kort volledig afgehandeld is.

