Gemeente gaat op zoek naar meningen en ideeën van inwoners tijdens ‘Willebroek Wil Wat-Workshops’

“We gaan in onze Kanaalgemeente voor een volledig nieuwe participatieaanpak. “Enkel de jeugdraad en de GECORO, twee decretaal verplichte adviesraden, blijven bestaan. De andere adviesraden vervangen we door drie overkoepelende, thematische workshops per jaar.”, zegt schepen bevoegd voor participatie Thierry Serrien (Groen). “Tijdens deze Willebroek Wil Wat-Workshops krijgen deelnemers de kans om hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond verschillende thema’s en projecten. Op deze manier willen we iedereen -inwoners, handelaars, bezoekers- op een laagdrempelige manier de kans tegen om van zich te laten horen.”

Wondermuren

“De eerste Willebroek Wil Wat-Workshop vindt plaats op donderdag 23 maart in het Huis van de Vrije Tijd op site De Schalk. Er staan verschillende thema’s op programma. We gaan samen brainstormen over welke acties kunnen worden ondernomen om van Willebroek een echte Fairtrade-gemeente te maken, en we bespreken het project ‘Wondermuren’ om vergeten muren weer tot leven te brengen. Ook denken we samen na over mogelijke acties tijdens de Week tegen pesten en over het toeristisch aanbod in onze gemeente. We bekijken tot slot het ruimteaanbod voor kinderen en jongeren in onze gemeente onderzoeken de mogelijkheid om voor meer groen te zorgen in Willebroek.”