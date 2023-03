Gemachtigd opzichter Gunter weigert boete te betalen die hij tijdens werkuren kreeg: “De gemeente betaalt, of ik stop met werken”

Vierde aanslag treft woning vlakbij Vesten: knal tot in buurgemeen­ten te horen

In de nacht van zaterdag op zondag werd in Mechelen een nieuwe aanslag gepleegd tegen een woning. In de Zwartzustersberg, vlakbij de Zwartzustersvest werd een explosief tot ontploffing gebracht. Er was heel wat materiële schade, maar niemand raakte gewond. Het gaat al om de vierde aanslag in Mechelen.