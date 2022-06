FOTOREEKS Willebroekenaars feesten erop los, politie blikt tevreden terug op ‘rustige’ Kanaalfeesten

Willebroek REPORTAGE. Naar het beruchte Schoolweg­je in Willebroek, waar een samenscho­lings­ver­bod geldt: “Wij, gewone burgers, moeten onze plek opeisen”

Tien dagen is het samenscholingsverbod voor het Schoolwegje in Willebroek, berucht omwille van zijn vandalisme en vechtpartijen, intussen van kracht. Merken de vaak angstige buurtbewoners al beterschap? En wat is volgens hen dé oplossing op lange termijn? “Straf de daders strenger én betrek er hun ouders bij", zegt Flora De Lange (76), terwijl ze onvervaard en met fikse tred door het steegje stapt.

3 juni