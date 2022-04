‘Fondy Riverside Bullet Band’ stopt na meer dan halve eeuw: “Gezondheid laat optreden niet meer toe”

Jazzbroers Johnny en Camiel vieren halve eeuw Fondy Riverside Bullet Band: “We gaan door tot onze laatste snik”

50 jaar geleden richtten Johnny (74) en Camiel (83) Van Breedam, beiden in de ban van jazz, hun ‘Fondy Riverside Bullet Band’ op. Nu, een halve eeuw later, spelen de broers nog twee keer per maand de pannen van het dak in het Veerhuis in Klein-Willebroek. “We blijven doorgaan tot onze laatste snik: dit is niets minder dan een passie.”

