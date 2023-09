Fille For Mille verkoopt tapas voor Kom Op Tegen Kanker

De Willebroekse fietsploeg ‘Fille For Mille’ wil ook in 2024 deelnemen aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Om de 16.500 euro aan startgeld in te zamelen, wordt opnieuw een ‘tapas takeaway weekend’ georganiseerd.