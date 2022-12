Fietsster (39) gewond na aanrijding

Boom Burgemees­ter ziet fusie op termijn als onvermijde­lijk: “Niks verkeerd mee om nu al verkennen­de gesprekken te voeren”

Ook in Boom steken er opnieuw geruchten over mogelijke gemeentefusies de kop op. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) geeft toe ooit met buurgemeente Niel “te hebben geflirt”, zonder veel succes. Al is het volgens hem slechts een kwestie van tijd vooraleer er een fusie in de Rupelstreek zal plaatsvinden. “Ik voel langs alle kanten dat 2024 de laatste verkiezingen zullen zijn van Boom als zelfstandige gemeente.”

