Fiberklaar geeft symbolische eerste spadesteek van uitrol open glasvezelnetwerk

“Inwoners kunnen een gratis huisaansluiting aanvragen zolang onze aannemer in Willebroek aan de slag is. Een gratis huisaansluiting verplicht je niet om een abonnement te nemen en heeft geen invloed op bestaande aansluitingen”, zegt commercieel directeur Nicholas De Walsche.

Oneindig

“De gratis huisaansluiting van Fiberklaar komt in de vorm van een fibercontactdoos waarmee de inwoners van Willebroek klaar zijn om de digitale toekomst in huis te halen. De capaciteit van een glasvezelkabel is virtueel oneindig en bovendien is het glasvezelnetwerk bliksemsnel en zeer stabiel.”