Femma gaat op zoek naar dorpsdichter van Heindonk

“Op vakantie in de Ardennen ontdekten we een dorpje waar de inwoners massaal gedichten op leistenen hadden geschreven. We wilden dat initiatief graag ook in Heindonk lanceren, omdat we graag activiteiten organiseren om onze dorpsgenoten creatief uit te dagen. Daarom organiseren we deze zoektocht naar een eigen dorpsdichter”, zegt Danielle Feraille van Femma Heindonk.