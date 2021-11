Een fles van deze Willebroekse champagneboer kost net geen 500 euro: “Mooiste fles ooit, met échte diamant”

WillebroekKARMA, zo heet de exclusieve champagne van Willebroekenaar Filip Mertens. “We werkten een eigen ‘cuvée de prestige’ uit, het resultaat is de mooiste fles ooit gemaakt. Niet alleen de inhoud is perfect, ook de buitenkant is bijzonder. In elk van de 1.000 flessen werd immers een échte diamant verwerkt.” Voor één fles KARMA tel je daarom 495 euro neer.

Mertens is eigenaar van champagnemerk Victor & Charles, en runt sinds de coronacrisis in Willebroek ook wijnwinkel Manero op de Dendermondsesteenweg. “Ons merk is vernoemd naar mijn vader Charles en grootvader Victor. Mijn doel was altijd om onze cuvées op de wijnkaarten te krijgen van de restaurants waar zij graag gingen eten. We produceerden ons eerste 500 litervat chardonnay in 2009, en zijn sinds 2016 trotse leveranciers van champagne bij onder andere het Hof Van Cleve, Zilte, De Jonkman, Comme Chez Soi, Brut 172, Inter Scaldes, Okura...”

eigen cuvée de prestige

“Dat eerste doel is dus al bereikt, een tweede droom was om mijn eigen ‘cuvée de prestige’ uit te werken. Dit is de term voor de meest prestigieuze, en daarom ook de duurste, wijn van een champagnehuis. Ik streefde naar de absolute perfectie, zowel bij de inhoud als bij de vormgeving van de fles. De productie startte in 2015, we gingen voor een mooi evenwicht met 50 procent Chardonnay en 50 procent Pinot Noir. Na een lange periode van rustig liggen rijpen in onze kelders, hebben we beslist om deze cuvée zo puur als mogelijk te houden. We gingen daarom voor een ‘dosage zéro’, een toevoeging van minder dan 3 gram suiker per liter. Dit is zeker uniek bij de ‘cuvée de prestige’.”

Volledig scherm De unieke fles van KARMA, met een diamant verwerkt in de ster. © rv

“Niet alleen de inhoud hielden we puur, ook de vormgeving van de fles. We kozen voor een exclusief ontwerp, met een duidelijke link naar de Antwerpse roots van Victor & Charles. Daarom werd een échte diamant in onze ster verwerkt. Elke fles wordt ambachtelijk samengesteld, en in een genummerde luxe-geschenkdoos gestopt. Daarin vind je naast de fles ook een boekje met alle info over de champagne en het oogstjaar, en natuurlijk een diamant-ID-certificaat afgeleverd door de Hoge Raad van Diamant.”

Financieel risico

“De naam KARMA verwijst naar mijn levensfilosofie: alles wat we doen, denken of zeggen komt ooit weer bij onszelf terug. Van KARMA zijn 1.000 stuks beschikbaar, en alle flessen zullen persoonlijk afgeleverd worden tussen 1 en 23 december. Dit project is voor mij een enorme investering en een immens financieel risico. Toch geloof ik dat KARMA zeker niet te elitair geworden is. Ik mik in de eerste plaats op liefhebbers van topchampagne en verzamelaars van unieke flessen, maar ben er zeker van dat niet alleen zij 495 euro zullen willen betalen voor deze cuvée. Ook vele anderen bestelden al een exemplaar, zij werden simpelweg verliefd op de mooiste fles champagne ooit gemaakt.”

www.victorandcharles.com

