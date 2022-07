Eén dag na verwoestende brand kijkt zoon van zaakvoerder al opnieuw vooruit: “Het belangrijkste is dat er niemand in de brand is gebleven”

Willebroek 50-plus­sers welkom voor een kopje koffie en een stuk taart op het Koffie­feest

Zin in een gebakje of een stukje taart en een gezellige babbel? Dan is dit het ideale moment om af te zakken het Volkshuis (Zaal De Roos) voor dit koffiefeest voor 50-plussers op 8 augustus.

26 juli