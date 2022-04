Drie gezinnen dakloos na zware uitslaande brand in meergezinswoning

WillebroekOp de Dendermondsesteenweg in Willebroek is woensdagnamiddag brand uitgebroken in een meergezinswoning. De ravage is groot. In totaal drie gezinnen zijn momenteel dakloos en moeten een oplossing zoeken. Gewonden vielen er niet.

De brand brak uit kort voor 17.30 uur. Dat gebeurde in de bovenste woning van het pand. Op dat moment was slechts één bewoner van de in totaal drie woningen in het pand aanwezig. De bewoners van de woning waar de brand was uitgebroken, kwamen net thuis van het boodschappen doen. Ook zij merkten een rookontwikkeling op en verwittigden de hulpdiensten. Alleen waren zij op dat moment al verwittigd. Dit door omwonenden.

Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand. Even werd er nog gevreesd dat er zich nog kinderen in het pand zouden bevinden, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De brandweer drong het pand binnen en begon te blussen. Zij kregen het vuur snel onder controle. De schade in de woning is wel zeer groot. Vooral in de woning waar het vuur was uitgebroken. Die brandde volledig uit.

Noodoplossing

“In de rest van het pand was er voornamelijk rook- en waterschade”, luidt het bij de hulpdiensten. “Het ganse pand werd daarom onbewoonbaar verklaard.” Gewonden vielen er gelukkig niet. De aanwezige bewoner van het pand kon tijdig worden geëvacueerd. Hij werd opgevangen door de politie van Mechelen-Willebroek. Die sloot de Dendermondsesteenweg ook volledig af voor het verkeer. Dit gedurende de interventie van de brandweer.

Want ook na de bluswerken moesten zij nog een tijdlang nablussen. Door de brand in de meergezinswoning zijn nu in totaal drie gezinnen dakloos. Dat bevestigt ook Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “Er zal nu worden bekeken via de verzekering, familie of vrienden dat de bewoners ergens terecht kunnen”, luidt het bij de burgervader. “Indien niet zal de gemeente voor een noodoplossing zorgen.”

Over een oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend.

Volledig scherm WILLEBROEK - De brandweer moest uitrukken voor een brand in een meergezinswoning in Willebroek. De schade is bijzonder groot. © Tim Van der Zeypen