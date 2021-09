Discotheek Carré heropent na anderhalf jaar weer de deuren: “Zonder Covid Safe Ticket kom je er niet in: alle smoesjes zijn bekend”

Carré Beach is klaar voor openings­week­end: “Maximaal 300 bezoekers om corona­proof te genieten”

25 juni Discotheek Carré in Willebroek opent vrijdagavond de deuren van Carré Beach, een zomerbar op de parking van de bekende zaak langs de A12. “Dit is een forse investering, en met maximaal 300 bezoekers worden we hier niet rijk van. Maar het heeft lang genoeg geduurd: we snakken ernaar om eindelijk weer volk over de vloer te krijgen”, zegt manager Tim Van Campenhoudt.