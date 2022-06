Directeur Christine Segers neemt na 31 jaar afscheid van academie en geeft fakkel door aan Jonas Violet: “Deze plek is voor ons allebei een tweede thuis”

Brassband Willebroek blaast 40 kaarsjes uit: “Dit is niet zomaar onze job, dit is onze passie”

40 jaar geleden richtte Frans Violet (65) ‘zijn’ Brassband Willebroek op. Nu 4 decennia later dirigeert de Willebroekenaar nog altijd het orkest, dat door de jaren heen tientallen prijzen won in binnen- en buitenland. Tweelingzonen Jonas en Lode (25) kregen de liefde voor de muziek met de paplepel mee, en zorgen ook voor de opvolging. “Dat geeft rust voor later, maar op dit moment ben ik zelf nog te gepassioneerd bezig om op mijn lauweren te rusten”, zegt vader Violet.

24 februari