Dieven willen bouwwerf betreden

Mechelen Politie onderzoekt drie inbraken in voertuigen

Op drie plekken in Mechelen is er afgelopen weekend ingebroken in een personenwagen. Dat gebeurde onder meer in de Leopoldstraat, in de Willem Geetsstraat. Hier werd telkens een raam geforceerd om in het voertuig te geraken. “De dieven maakten naast een laptop ook nog een sporttas buit”, luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. Het derde voertuig waar afgelopen weekend werd ingebroken stond geparkeerd in de Albert Geudensstraat. Volgens de politie was het voertuig niet op slot. Hier werd een draagtasje met een gsm-toestel en enkele identiteitsdocumenten ontvreemd. De politie is nu een onderzoek opgestart. De daders zijn voorlopig nog spoorloos.

19 december