Dieven stelen portefeuille uit wagen

Mechelen Parking Coloma is klaar, verkeer tangent werd geteld: “Dagelijks 20.000 wagens minder op andere Mechelse wegen”

De nieuwe parking op de Colomalaan in Mechelen is klaar, en hiermee is meteen het volledige tangent-project afgewerkt. “Op weekdagen rijden er gemiddeld 20.000 wagens door beide tunnelkokers, verkeer dat vroeger over de Colomabrug reed of op de stadsvesten zat. Op beide plaatsen merken we heel duidelijk het gunstige effect van de tangent”, zegt Mechels mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke (Open VLD).

7 november