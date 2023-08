Dieven stelen nummerplaat van aanhangwagen

M-Crew populair­der dan ooit: “Hebben voor het eerst te veel vrijwilli­gers voor Maanrock”

Maanrock is niet alleen populair bij festivalgangers, maar ook bij vrijwilligers. Het Mechelse stadsfestival heeft voor het eerst … te veel paren helpende handen. “Maar we proberen iedereen een kans te geven om mee te werken”, zegt organisator Marc Baert. We spraken met oude rotten én nieuwkomers bij de M-Crew over wat het festival zo populair maakt.